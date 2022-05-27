Вашингтон, 27 мая, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Власти США приняли решение о введении новых санкций в отношении Северной Кореи, сообщает 27 мая Reuters.

pixabay.com Флаг КНДР

Санкции затронули одно физическое и три юридических лица, говорится в уведомлении министерства финансов США.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон по-прежнему готов к взаимодействию с Северной Кореей посредством дипломатии.

«Мы последовательно давали понять, что хотим серьёзной и последовательной дипломатии с КНДР, однако [северокорейский лидер] Ким Чен Ын отказался взаимодействовать», — сказала она на брифинге.

По ее словам, Вашингтон продолжит рассмотрение санкций против КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай наложили вето в ходе голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, которым предлагалось ужесточить санкции против КНДР.