Москва, , 17:42 — REGNUM Военно-биологическая деятельность США на территории Украины не освещалась в ежегодных докладах, которые каждое государство-участник Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия направляет в ООН, сообщил 27 мая на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Биологическая угроза Иван Шилов © ИА REGNUM

Аналогичным образом скрывали своё участие в военно-биологических исследованиях Германия и Польша, отметил он.

«Необходимо отметить, что в указанных материалах (в форме «А» части 2 «i») ни Украина, ни Соединенные Штаты информацию о совместных проводимых биологических исследованиях, а также разработках в области биологической защиты не представляли. Также о взаимодействии с Украиной не заявляли в своих отчетах Польша и Германия.

Кроме того, в этих отчетах (в форме «F») за период с 2016 по 2020 годы Украина заявляет, что ЦИТАТА: «Правительство Украины не проводило и не проводит никакой наступательной и оборонительной деятельности в рамках программ биологических исследований и разработок. Сведениями о такой деятельности бывшего СССР на территории Украины с 1 января 1946 года правительство Украины не располагает» КОНЕЦ ЦИТАТЫ.

Это противоречит сделанному 20 мая 2022 г. заявлению заместителя постоянного представителя США при ОБСЕ Льюиса Гиттера о том, что помощь Киеву направлена на «…уменьшение биологической и ветеринарной опасности, а также на то, чтобы обезопасить нелегальные запасы биологического оружия, оставшиеся после СССР…», — сказал Кириллов.

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