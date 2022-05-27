Лондон, 27 мая 2022, 17:35 — REGNUM 29-летний таранный центрфорвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку хочет в грядущее летнее трансферное окно вернуться в чемпионат Италии по футболу. Об этом 27 мая сообщило издание Corriere dello Sport.

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Fifa.com

По информации источника, агент Лукаку Федерико Пасторелло приложит все усилия, чтобы вернуть бельгийца в Италию.

В прошедшем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 42-х матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился лишь тринадцатью забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из миланского «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.