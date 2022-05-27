Лондон, , 17:35 — REGNUM 29-летний таранный центрфорвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку хочет в грядущее летнее трансферное окно вернуться в чемпионат Италии по футболу. Об этом 27 мая сообщило издание Corriere dello Sport.

Ромелу Лукаку Fifa.com

По информации источника, агент Лукаку Федерико Пасторелло приложит все усилия, чтобы вернуть бельгийца в Италию.

В прошедшем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 42-х матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился лишь тринадцатью забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из миланского «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.