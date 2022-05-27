Северная Осетия, 20 мая, 2005, 12:37 — ИА Регнум. Президентом республики Северная Осетия Александром Дзасоховым подписан Указ, предусматривающий улучшение медицинского обслуживания и материального положения молодых семей с детьми, сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр здравоохранения Александр Реутов.

"Указ, прежде всего, предусматривает строительство медицинского центра больницы-клиники "Матери и ребенка". Жители пострадавшего от теракта города нуждаются в такой больнице. Здесь под присмотром опытных специалистов будут наблюдаться новорожденные дети в первые годы жизни", - отметил Реутов.

По словам министра архитектуры и строительной политики республики Вячеслава Бзыкова, финансирование объекта будет осуществляться за счет средств ОАО "Михайловский", а также бюджета. "В настоящее время совместно с государственным учреждением Специальный фонд возрождения г.Беслана готовим проектно-сметную документацию", - сообщил ИА REGNUM главный строитель Осетии. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2006 году.

По сообщению Министра труда и социального развития РСО - Алания, Указ увеличивает с 1 июля текущего года ежемесячное пособие при рождении ребенка для жителей Беслана.