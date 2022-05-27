Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Судебный процесс по делу актёров Джонни Деппа и Эмбер Хёрд подходит к концу после шести недель откровений голливудских звезд об их семейных проблемах, сообщает Reuters.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд GabboT

Адвокаты Деппа и Хёрд 27 мая выступят с заключительными аргументами, после чего дело будет передано присяжным. Если присяжные не вынесут вердикт к вечеру, то продолжат обсуждения уже 31 мая, сообщил судья.

Судебный процесс стал одной из главных тем для обсуждения в США. Соглансо данным СМИ, за последний месяц каждая публикация о разбирательстве между актёрами собрала в соцсетях в среднем по 508 взаимодействий (лайков, комментариев и репостов). Это почти в пять раз больше, чем у статей об абортах (141 взаимодействие), и почти в десять раз больше, чем у статей о COVID-19 (44 взаимодействия).

Как сообщало ИА REGNUM, судебное разбирательство по делу о клевете между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом началось в апреле. Причиной иска на $50 млн стала статья Хёрд, в которой она позиционировала себя как жертву домашнего насилия. Актриса не называла имени своего обидчика, однако указанный временной промежуток совпадает с периодом её отношений с Деппом.

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