Сургут, Югра, 27 мая, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Югре на автомобильной дороге Сургут — Нижневартовск выполняется ремонт 4-километрового участка с 209 по 213 км. По этой причине будет ограничено движение, сообщает управление автодорог ХМАО.

Управление автомобильных дорог ХМАО Реконструкция дороги Сургут-Нижневартовск

Движение по участку ремонта будет реверсивным — по одной полосе со светофорным регулированием.

«Просьба водителей быть внимательнее — на данных участках дорог вводится ограничение скоростного режима. Приносим извинения за вынужденные неудобства», — отмечают в управлении.

Специалисты подрядной организации АО ГК «Северавтодор» выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия на 95%, и с 28 мая начнётся укладка нижнего слоя дорожного покрытия.