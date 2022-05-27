Москва, 27 мая 2022, 19:55 — REGNUM Российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов, известный по участию в группе «Иванушки International», назвал причину своего отказа от сольной деятельности. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 27 мая.
«Для этого надо написать песню, которая станет таким же хитом, как, например, «Тополиный пух» или «Тучи». А это уже не сможет даже Игорь Матвиенко. Наш композитор», — признался артист. К слову, солист «Иванушек International» отметил, что от него всё же стоит ждать песни вне коллектива, ведь совсем недавно он записал совместную работу с певцом Хабибом (Хабиб-Рахман Шарипов).
Напомним, что группа «Иванушки International» была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. С того момента коллектив ведёт активную творческую деятельность, имея в дискографии пять студийных альбомов.
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