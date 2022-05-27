Москва, , 19:55 — REGNUM Российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов, известный по участию в группе «Иванушки International», назвал причину своего отказа от сольной деятельности. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 27 мая.

Андрей Григорьев-Апполонов Кадр из интервью на телевидении

«Для этого надо написать песню, которая станет таким же хитом, как, например, «Тополиный пух» или «Тучи». А это уже не сможет даже Игорь Матвиенко. Наш композитор», — признался артист. К слову, солист «Иванушек International» отметил, что от него всё же стоит ждать песни вне коллектива, ведь совсем недавно он записал совместную работу с певцом Хабибом (Хабиб-Рахман Шарипов).

Напомним, что группа «Иванушки International» была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. С того момента коллектив ведёт активную творческую деятельность, имея в дискографии пять студийных альбомов.

Читайте ранее в этом сюжете: Шахназаров сравнил концерты Лободы с телешоу «Аншлаг»