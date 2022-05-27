Москва, 27 мая, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Необходимо тщательно фильтровать мигрантов из стран Средней Азии во избежание проникновения в РФ террористов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

«Я уже говорил ранее о том, что американцы будут применять стратегию «огневого кольца» вокруг России», — заявил эксперт.

По мнению политолога, выход американцев из Афганистана преследовал определенную цель — создать гуманитарный и военный кризис в Средней Азии, в первую очередь, в Таджикистане, где расположена 201-я российская военная база.

«Необходимо взять под жёсткий контроль прибывающих мигрантов из Средней Азии, среди которых под видом беженцев могут проникать террористы в нашу страну», — отметил Рубаев.

Сегодня, во время СВО, раскачивание лодки в Афганистане — это попытка открыть второй фронт против России, создать нам помимо Украины «ещё одну головную боль», считает эксперт.

«России нужно готовиться к таким вызовам и держать руку на пульсе» — заключил политолог.

Напомним, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев допустил ухудшение ситуации в Афганистане и проникновение в страны Туркестана участников международных террористических организаций.