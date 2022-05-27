Владикавказ, , 17:32 — REGNUM В Северной Осетии организовали знакомство с республикой для детей из Донбасса, прибывших на временное пребывание в регион в составе групп беженцев. Для них была проведена экскурсия по местам боевой славы РСО-Алании и в горные районы по дороге к нашему строящемуся курорту «Мамисон», сообщили 27 мая в пресс-службе АО «Кавказ. РФ».

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Поездку совершили временно проживающие в санатории «Юность» во Владикавказе дети из городов Донецк и Ясиноватая Донецкой Народной Республики.

«Дети побывали на территории двух памятников — братьям Газдановым и воинам-куртатинцам, где познакомились с историей героических сражений времен Великой Отечественной войны и почтили память защитников Северной Осетии. Также ребята познакомились с достопримечательностями Куртатинского ущелья — посетили теснину Комдагал, Дзивгисскую наскальную крепость и Аланский мужской Свято-Успенский монастырь», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Поездка очень понравилась ребятам, они рассказали, что им очень нравится в Северной Осетии из-за того, что «здесь так солнечно».

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