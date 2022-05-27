Бишкек, , 17:31 — REGNUM В Киргизии у провайдера «Акнет» возникли проблемы с вещанием российских государственных телеканалов — «Россия», «Россия 24», «Россия Культура», «Звезда» и детской телестудии «Карусель», передаёт корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 мая.

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Принадлежащие Всероссийской государственной телерадиокомпании каналы оказались заблокированы из-за того, что их сигнал прекратили ретранслировать американские спутники. СМИ отмечают — местные власти к проблемам с вещанием каналов ВГТРК не причастны.

Как отмечают представители киргизстанского интернет-провайдера «Акнет», у которого возникли сложности с доступом к российским телеканалам, их отсутствие в эфире — явление временное.

Сейчас специалисты проводят работы по организации альтернативного пути для получения сигнала от ВГТРК и возобновления ретрансляции каналов «Россия», «Россия 24», «Россия Культура», «Звезда» и «Карусель» на территории Киргизии.

«В настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания, для стабильной подачи сигнала. Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра в нашей сети», — подчёркивает провайдер.

Точные сроки возобновления вещания российских телеканалов компания «Акнет» не сообщает.

В целом по Киргизии «Российские телеканалы в социальном пакете цифрового телевещания транслируются в обычном режиме, никаких ограничений нет», — заявил Sputnik замминистра культуры и информации Чынгыз Эсенгул уулу.

Отметим. что ретрансляция российских телеканалов является основным инструментов «мягкой силы» России в Киргизии, в то же время аудитория российских телеканалов в стране постепенно снижается — количество людей, предпочитающих потреблять новостной контент на русском языке уменьшается с каждым годом, особенно заметен этот процесс в регионах страны.