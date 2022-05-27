Ростов-на-Дону, , 17:31 — REGNUM Южный окружной военный суд сегодня, 27 мая, вынес приговор по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Социальные сети ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что 7 октября 2020 года житель Ставрополья разместил на странице в социальной сети текст, оправдывающий террористическую деятельность. Комментарий он оставил под новостной видеопубликацией о задержании лица, готовившего теракт. Сообщение заметили оперативники.

Суд назначил мужчине штраф в размере 350 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.