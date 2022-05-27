Калуга, 27 мая, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в XXXVIII заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел России, которое состоялось сегодня, 27 мая, в Москве. Совещание провел руководитель ведомства Сергей Лавров. Речь шла о взаимодействии регионов с институтами гражданского общества в целях продвижения внешнеполитических интересов России.

МИД РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Обращаясь к членам совета, Сергей Лавров акцентировал внимание на широкой общественной поддержке политики президента страны Владимира Путина: «В стране происходит консолидация всех здоровых и патриотических сил. Это важная особенность нынешнего этапа». По словам министра, в текущих условиях востребован предметный разговор о развитии сотрудничества с гражданским обществом, в том числе — на уровне регионов. В ходе совещания Владислав Шапша рассказал об опыте Калужской области в сфере общественной дипломатии. В своем выступлении он также отметил «сплоченность россиян вокруг президента страны и то, что российский народ, вопреки всем попыткам Запада запугать и расколоть наше общество, объединился перед лицом внешней угрозы».

Владислав Шапша сообщил, что Калужская область в числе первых стала принимать людей, вынужденно покинувших территорию Украины, Луганской и Донецкой народных республик. Для почти двух с половиной тысяч человек организована медицинская и социальная помощь. Им оказывается содействие в обустройстве и поиске работы, продолжении образования. Переселенцам помогают как жители, так и предприятия, и общественные организации. На освобожденные территории отправлено более 400 тонн продуктов, медикаментов, одежды, детских вещей и товаров первой необходимости. В этой миссии активно участвуют коллективы национально-культурных автономий. Санкционное давление коснулось не только экономики и устоявшихся деловых связей, но и побратимских отношений. По мнению Владислава Шапши, значительным потенциалом в достижении внешнеполитических целей и выстраивании международных отношений обладает общественная дипломатия.

МИД РФ Губернатор Калужской области Владислав Шапша

В Калужской области в этом направлении работают более 10 некоммерческих организаций. Губернатор рассказал о наиболее ярких проектах, реализуемых при их участии. Проект «Россия — Святая земля: связь времен, поколений» калужского регионального отделения Императорского православного палестинского общества дважды становился победителем и лауреатом в номинации «Народная дипломатия» на форуме «Сообщество», проходившем под эгидой Общественной палаты РФ. В рамках проекта проходят научные конференции, молодежные обмены, а также Форум по духовной связи народов России и Ближнего Востока. С 2002 года в области действует Общество российско-сербской дружбы. Совместно с фондом Владимира Храброго оно организует российско-сербский Георгиевский спортивно-культурный фестиваль. В целях продвижения внешнеполитических интересов страны Владислав Шапша предложил членам совета поддержать инициативу региональной организации Общества о проведении в Сербии VI Георгиевского спортивно-культурного фестиваля и цикла мероприятий, посвященных столетию Русского исхода 1920–1921 годов. По его словам, сохранение достоверной памяти о Первой мировой войне имеет не меньшее значение, чем объективное отражение событий Второй мировой. Необходимо приложить все силы для того, чтобы донести до зарубежной аудитории правду об этих страницах истории.

В числе региональных проектов, реализуемых в целях укрепления международного сотрудничества, губернатор также назвал проект «Великая Победа объединяет народы». Это международный клуб, который связывает поисковые движения России, Казахстана, Киргизии, Армении и Израиля. Вместе они участвуют в поиске и восстановлении имен людей разных национальностей, погибших при освобождении Калужской области. Идейным смыслом проекта «Смотри в будущее, не забывай прошлое» стало сохранение памяти о дружбе французских и советских летчиков авиаполка «Нормандия-Неман». Это совместная программа калужских школьников и русскоговорящих детей французского города Пуасси. Проект включает множество совместных мероприятий, в том числе общение с ветеранами, шествие в «Бессмертном полку», проживание российских детей во французских семьях. Движение способствует созданию единой культурно-исторической среды.

МИД РФ XXXVIII заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел России 27.05.2022

В завершение выступления Владислав Шапша подчеркнул, что руководство области придает большое значение участию гражданского общества в продвижении внешнеполитических интересов России и сохранит поддержку организаций, которые отстаивают их на международной арене.