Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Агент 33-летнего бразильского опорного полузащитника Маурисио Пьер Фернандес заявил, что его клиент может вернуться в чемпионат России по футболу.

Вячеслав Евдокимов Маурисио

«Контракт Маурисио с «Панатинаикосом» закончился, в данный момент он свободный агент. Маурисио готов вернуться в Россию, если ему поступит предложение. Ему было бы интересно поиграть в Премьер-лиге», — цитирует агента Маурисио издание «РБ Спорт».

Маурисио выступал в России за грозненский «Терек» и санкт-петербургский «Зенит». 31 августа 2017 года бразилец покинут «сине-бело-голубых», перейдя в «ПАОК» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне греческой Суперлиги 2021/22 Маурисио принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.