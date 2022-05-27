Вашингтон, 27 мая, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Комиссия по ценным бумагам и биржам США принялась изучать данные о доле главного исполнительного директора Tesla Илона Маска в Twitter. Регулятор намерен выяснить, своевременно ли бизнесмен раскрыл информацию о своей доле в социальной сети, сообщает 27 мая Reuters.

JD Lasica Илон Маск

Финансовый регулятор обратил внимание на Маска в тот момент, когда группа инвесторов Twitter подала судебный иск в отношении предпринимателя из-за того, что он не раскрыл в положенный срок данные о своей доле в компании.

Инвесторы выражают недовольство тем фактом, что в январе, незадолго до своего предложения о поглощении социальной сети, Маск начал скупать акции Twitter, а к 14 марта уже был владельцем более 5% акций. Согласно правилам комиссии по ценным бумагам и биржам США, в случае превышения порога в 5% бизнесмен был обязан сообщить об этом регулятору в течение десяти дней.

Маск предоставил необходимые сведения, но только 4 апреля, нарушив установленные сроки. К этому моменту он уже владел 9% акций Twitter, и когда сообщил об этом, то акции резко подскочили в цене.

Инвесторы, которые приобретали ценные бумаги компании между 24 марта и 4 апреля упустили повышение цены, которое произошло из-за реакции рынка на покупку акций Маском, и понесли ущерб.

Истцы, подавшие иск 25 мая, попросили сертифицировать их как единую группу и присудить им неустановленную сумму штрафных и компенсировать убытки.