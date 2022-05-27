Ворсино, Калужская область, 27 мая 2022, 18:16 — REGNUM Представление двух новых резидентов состоялось 27 мая в рамках 15-го заседания консультативного совета индустриального парка «Ворсино» сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области.

Калужский индустриальный парк «Ворсино»
Калужский индустриальный парк «Ворсино»
arrko.ru

Среди новичков «Ворсино» — завод по производству изделий из пластика. Заявленный объем инвестиций — до 400 млн рублей. На предприятии планируется создать 80 рабочих мест. Представили ГК «Ростех», группы «Роснано» предложили на базе крупной фармацевтической компании открыть инновационное производство по выпуску вакцин.

Индустриальный парк «Ворсино» — первый и самый крупный индустриальный парк Калужской области, где свои проекты успешно реализуют более 50 отечественных и зарубежных компаний. Они пользуются действующими в регионе мерами поддержки бизнеса и содействия со стороны властей, нацеленные на стабилизацию сложившейся сегодня ситуации и на дальнейшее развитие предприятий.

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