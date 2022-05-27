Ворсино, Калужская область, , 18:16 — REGNUM Представление двух новых резидентов состоялось 27 мая в рамках 15-го заседания консультативного совета индустриального парка «Ворсино» сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области.

Калужский индустриальный парк «Ворсино» arrko.ru

Среди новичков «Ворсино» — завод по производству изделий из пластика. Заявленный объем инвестиций — до 400 млн рублей. На предприятии планируется создать 80 рабочих мест. Представили ГК «Ростех», группы «Роснано» предложили на базе крупной фармацевтической компании открыть инновационное производство по выпуску вакцин.

Индустриальный парк «Ворсино» — первый и самый крупный индустриальный парк Калужской области, где свои проекты успешно реализуют более 50 отечественных и зарубежных компаний. Они пользуются действующими в регионе мерами поддержки бизнеса и содействия со стороны властей, нацеленные на стабилизацию сложившейся сегодня ситуации и на дальнейшее развитие предприятий.

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