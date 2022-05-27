Новосибирск, , 17:23 — REGNUM На Новосибирском авиазаводе заводе имени Чкалова будет построен новый корпус для покраски беспилотных летательных аппаратов. Здесь планируется производить стелс-беспилотники «Охотник», сообщил исполнительный директор исследовательского института «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» Игорь Бочкарёв.

«Мы проектируем инфраструктуру для авиационной промышленности, — цитируют Бочкарева «Все новости Новосибирской области». — На сегодняшний день идёт работа, направленная на реализацию производства летательных аппаратов. Напомню, новосибирская площадка выбрана основным производителем тяжелых беспилотных летательных аппаратов».

Проект нового корпуса для покраски тяжёлых беспилотников уже отправлен на госэкспертизу. Отмечается, что он выполняется на отечественном программном обеспечении.