Майкоп, 27 мая, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Адыгее выявлен факт контрабанды сильнодействующих веществ. В совершении преступления подозревают жительницу поселка Яблоновского. Она выписала из-за границы препарат для похудения, содержащий сильнодействующее вещество. По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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«С использованием канала международных почтовых отправлений женщина организовала незаконное перемещение сильнодействующего вещества в Адыгею через государственную границу РФ и была задержана сотрудниками ФСБ в момент получения запрещенных препаратов в отделении связи», — приводит слова пресс-службы «Интерфакс-Юг».

Общая масса сильнодействующего вещества составила более 600 граммов. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.