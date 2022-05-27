Милан, Италия, , 17:18 — REGNUM Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, мадридский «Реал» заинтересован в подписании 22-летнего флангового нападающего «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау, признанного самым ценным игроком Серии А 2021/22.

Рафаэл Леау Onzemondial.com

По информации источника, «Реал» готов предложить за Леау 120 миллионов евро. При этом отступные за португальского нападающего составляют 150 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Рафаэл Леау принял участие в 34-х матчах чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Также португалец получил четыре желтые карточки.

Леау перешел в «Милан» 1 августа 2019 года из французского «Лилля» за 29,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.