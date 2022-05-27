Москва, 27 мая 2022, 17:18 — REGNUM Российский журналист Михаил Шахназаров раскритиковал деятельность украинской певицы Лободы (Светлана Лобода), сравнив её творчество с юмористическим шоу. Об этом 27 мая пишет портал StarHit.
«Это невозможно смотреть. Вернее, можно смотреть как юмористическое шоу. Эдакий ухудшенный вариант «Аншлага». Помните, на пароходе люди катались, пытались смешить, братались с народом, раздавали автографы, несли ахинею. А где Регина Дубовицкая?», — заявил журналист. Помимо этого, Шахназаров признался, что жалеет о том, что Лобода когда-то выступала на российском телевидении в новогоднюю ночь.
Напомним, что в марте 2022 года Лобода оказалась в числе нежелательных звёзд на Украине. Позднее исполнительнице запретили въезд в Россию на 50 лет.
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