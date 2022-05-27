Москва, 27 мая, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Российский журналист Михаил Шахназаров раскритиковал деятельность украинской певицы Лободы (Светлана Лобода), сравнив её творчество с юмористическим шоу. Об этом 27 мая пишет портал StarHit.

Daniel Kruczynski Лобода

«Это невозможно смотреть. Вернее, можно смотреть как юмористическое шоу. Эдакий ухудшенный вариант «Аншлага». Помните, на пароходе люди катались, пытались смешить, братались с народом, раздавали автографы, несли ахинею. А где Регина Дубовицкая?», — заявил журналист. Помимо этого, Шахназаров признался, что жалеет о том, что Лобода когда-то выступала на российском телевидении в новогоднюю ночь.

Напомним, что в марте 2022 года Лобода оказалась в числе нежелательных звёзд на Украине. Позднее исполнительнице запретили въезд в Россию на 50 лет.