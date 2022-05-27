Киев, , 17:16 — REGNUM В базу данных скандально известного «Миротворца» включён теперь и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Его включили в чёрный список с формулировкой «за участие в информационной спецоперации России против Украины».

Генри Киссинджер Usbotschaftberlin

Якобы американский политик занимается пропагандой против территориальной целостности Украины.

Напомним, Киссинджер выступил три дня назад в Давосе (Швейцария) с заявлением о необходимости скорейшего диалога Москвы и Киева, причём он призвал украинские власти пойти навстречу России.

Он объяснил, что считает нынешнюю ситуацию на Украине дестабилизирующей и опасной для всей Европы. Политик сказал, что границы следует вернуть в состояние «статус-кво».

Читайте ранее в этом сюжете: Старый лис Киссинджер решил подсунуть России дохлую свинью