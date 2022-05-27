Москва, 27 мая, 2022, 17:16 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы поделились со своими читателями множеством любопытных историй и курьезов со всех уголков России. Церковная шаурма, завод по разведению мух, бурка на солнечных батареях. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Муха дрозофила

Центральный федеральный округ

Москва в очередной раз подтвердила имидж высокотехнологичного города. На Ваганьковском кладбище появился первый в мире памятник, напечатанный на 3D-принтере, передает «Москва сейчас». Памятник обошелся заказчику в триста тысяч рублей.

Тем временем в Калуге при церкви открыли палатку по продаже шаурмы. Ее готовят во дворе церкви Жён Мироносиц. Палатка, как положена, оснащена холодильником с газировкой и яркой рекламой. В СМИ говорят, что ею заведует сама церковь, «чтобы свести концы с концами». «Шаурмы с божьим благословлением у нас еще не было», — удивляется «Калужский мечтатель».

В Воронеже жители с изумлением заметили на крыше девятиэтажки экскаватор. Выяснилось, что его «применяли для демонтажа старой кровли из-за большого объема работ». Жилищные службы уверяют, что провели обследование кровли и перекрытий и решили, что применение экскаватора в данном случае абсолютно безопасно и не повредит дому. Об этом рассказывает «Воронеж №1».

Северо-Западный федеральный округ

Житель Санкт-Петербурга погиб в попытке повторить известный киношный трюк. Он решил спуститься с девятого этажа по веревке из простыней. «То ли импровизированная лестница не выдержала веса, то ли подвела хватка, но петербуржец сорвался и погиб», — сообщает 1703.

Мурманск стал библиотечной столицей России-2023. «ТопГан» передает, что в регионе по данному случаю решили открыть еще семь модельных библиотек до конца года.

В Калининграде сделали своеобразный «подарок» ко Дню филолога. На транспортных остановках города появились таблички с ошибками, к примеру, написано «Главпочтамп». Amber Mash пишет, что в смете ошибок не было, но на указателях они есть и в русском, и в английском тексте, плюс ко всему «где-то напрочь перепутаны маршруты».

Приволжский федеральный округ

В центре Нижнего Новгорода гуляющие с удивлением увидели городовых, в классической дореволюционной форме. Оказалось, что городовые должны подсказывать туристам дорогу к достопримечательностям и отвечать на вопросы о городе, передает NN_now.

Пока в разных регионах возникает проблема с лесными пожарами, в Пензенской области начались пожары… на кладбищах. «Сурский край» пишет, что некоторые погосты просто завалены мусором и при сухой погоде возгораются. К примеру, мусорный пожар на кладбище в селе Богословка охватил 500 квадратных метров.

«Страновед» рассказывает про необычную музыкальную композицию, которую создали в промышленной зоне Кировской области. На местном заводе, выпускающем тракторы и буровую технику, записали «Симфонию станков». Говорят, она стала продолжением записанной в 1922 году «Симфонии гудков».

Южный федеральный округ

В Сочи только и разговоров о крокодиле из пруда возле аэропорта. Оказалось, крокодил все же не настоящий, а искусственный, пишет «Кубань 24». Орнитологи установили муляж хищника в пожарном водоеме аэропорта, чтобы отпугивать птиц.

Над Волгоградом прошел «желейный дождь». Вместе с водой с неба падали какие-то комочки, похожие на прозрачное желе. Что это за комки, пока непонятно. Жители испуганы, передает «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

Дагестанские инженеры придумали бурку-аккумулятор для пастухов. Она должна решить проблемы с перебоями сотовой связи в горах. Встроенные в бурку солнечные панели накапливают энергию и могут зарядить любое смарт-устройство. Теперь пастухи, которые проводят в горах недели, а порой и месяцы, смогут всегда оставаться на связи, говорит «Кавказ сегодня».

Уральский федеральный округ

В Салехарде есть многоэтажный дом, который во время сильных ветров подпирают краном. Видимо, чтобы не развалился. Дом новый. После того, как информация о нем разошлась в сети, прокуратура наметила проверку, и уже запланирован его ремонт, пишет «Округ белых ночей».

В Югре случилось необычное ДТП. Автомобиль врезался в столб. К счастью, водитель отделался незначительными ушибами. «Новость выеденного яйца не стоила бы, если бы не его возраст», — сообщает «Столица деревень». Водителю 93 года, и он может оказаться самым старшим из когорты автомобилистов Югры.

Сибирский федеральный округ

В Новокузнецке запустили городскую электричку. «Кемерово №1» считает, что непонятно, для кого. Электричкой пользуются примерно 40 человек. А средства на нее требуются немалые. Возник вопрос о продолжении ее работы.

«Томский очкарик» передает симпатичную новость: рядом с главным корпусом Томского университета заложили дубраву и назвали ее дубравой имени Чарльза Дарвина. Место выбрали не случайно, раньше там рос старый дуб, который восемь лет назад, в возрасте более ста лет, упал. Теперь там высадили тридцать саженцев из алтайских желудей.

В Омске появится завод по разведению мух, передает «Город55». Личинки мух будут перерабатывать испорченные продукты и разные органические отходы.

Популярной профессией в России становится оператор беспилотника. «Приангарские думы» передают, что в Иркутском политехе уже разработали специальную учебную программу по управлению беспилотниками. Курс осваивают более ста студентов. Операторы беспилотников в том числе востребованы на горнодобывающих и нефтегазовых предприятиях.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 3 июня.