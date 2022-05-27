Москва, 27 мая, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В России наблюдается снижение уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, следует из данных, опубликованных 27 мая на портале стопкоронавирус. рф.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Уточняется, что за последнюю неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране снизился до 34,4% с 36,8% неделей ранее.

Сообщается также, что вакцинация от коронавируса первым компонентом прививки на сегодняшний день была осуществлена91 654 131 раз, полный цикл вакцинации проведён87 466 251 раз.