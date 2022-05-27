Великий Новгород, , 17:56 — REGNUM Празднование Дня города в Великом Новгороде решили перенести на конец августа 2022 года. Об итогах заседания оргкомитета по подготовке празднования 1160-летия зарождения российской государственности сообщает 27 мая издание «Новгород.ru».

Великий Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее День города праздновали в июне, совмещая с Днём России. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в городские мероприятия, в результате чего праздник переносили на сентябрь.

Одним из аргументов в сторону переноса стало то, что в июне и так уже запланировано множество мероприятий. Также причиной стала необходимость в отделении Дня России от Дня города, чтобы подрастающее поколение лучше знало историю страны и государственные праздники. Учли и то, что в это время выпускники сдают государственные экзамены, а школьники отправляются на отдых.

Размышления о судьбе Дня города в Великом Новгороде привели к тому, что его могут провести 27–28 августа.