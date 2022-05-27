Пенза, , 17:12 — REGNUM В связи с распространением коронавирусной инфекции до конца июня продлили режим повышенной готовности в Пензенской области. Соответствующее постановление 27 мая подписал губернатор Олег Мельниченко.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

В документе говорится, что режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 30 июня включительно.

ИА REGNUM напоминает, на территории Пензенской области в связи с распространением коронавируса режим повышенной готовности действует с марта 2020 года. За время пандемии в регионе зарегистрирован 186 641 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 180 206 пациентов, скончались 5893 человека.

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