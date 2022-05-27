Лондон, , 17:11 — REGNUM 32-летний английский центральный полузащитник Дэнни Дринкуотер 27 мая выступил с заявлением об уходе из лондонского «Челси».

«Мое время в «Челси» подошло к концу… На самом деле, мне очень странно писать это. Я, клуб и болельщики крайне разочарованы результатом нашей истории, в этом нет никаких сомнений. Травмы, ошибки, которые я допустил, проблемы с формой, нехватка игрового времени… Список оправданий может быть бесконечным, но я не могу изменить то, что произошло», — написал Дринкуотер в своих социальных сетях.

В прошедшем сезоне Дэнни Дринкуотер, выступая за «Рединг» на правах аренды, принял участие в 33-х матчах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Дринкуотер выступает за «Челси» с 31 августа 2017 года после перехода из «Лестер Сити» за 37,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.