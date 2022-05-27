Махачкала, , 17:10 — REGNUM Счетная палата Дагестана выявила нарушения при расходовании бюджетных средств администрацией Махачкалы на сумму более 2,3 млрд рублей. В числе нарушений в том числе нецелевое и неэффективное расходование бюджетных денежных средств, недополученные доходы от использования муниципального имущества, завышение объема и стоимости строительных работ, завышение закупочных цен на продукты питания и другие, сообщили в Счетной палате.

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При проверке исполнения бюджета города Махачкалы были изучены документы об исполнении доходной части бюджета и расходовании межбюджетных трансфертов из региональной казны, выделенные на приоритетные направления социально-экономического развития столицы Дагестана.

«По результатам контрольных мероприятий выявлены бюджетно-финансовые нарушения на сумму 2 миллиарда 359 миллионов рублей», — приводит ТАСС слова из доклада председателя СП Билала Джахбарова депутатам Народного собрания Дагестана.