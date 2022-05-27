Москва, 27 мая, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Российская телеведущая Елена Малышева призналась, что имеет серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом пишет портал StarHit 27 мая.

Government.ru Елена Малышева

«Готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу. Вот так. Меня уже посмотрел доктор. Сейчас пойду на МРТ, а потом будем решать, что делать с сильной болью в подвздошной кости», — заявила телеведущая. К слову, незадолго до этого в Сети появились слухи о том, что Малышева попала в больницу из-за проблем с сердцем, однако позднее эту информацию опровергли представители ведущей.

Напомним, что в начале апреля 2022 года в различных Telegram-каналах появились новости о закрытии телепередачи «Жить здорово», ведущей которой является Елена Малышева. Вскоре сама Малышева выступила с опровержением подобной информации.