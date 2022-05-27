Иркутск, 27 мая, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Иркутске вынесен приговор бывшему главе Иркутского района и двум местным жителям. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

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Установлено, что с 2011 по 2015 год подсудимые совместно с ректором Иркутской государственной сельскохозяйственной академии (в отношении него дело выделено в отдельное производство) незаконно переоформили и реализовали расположенные вдоль Байкальского тракта земельные участки, принадлежавшие государству и находившиеся в пользовании академии. Ущерб бюджету России составил более 550 млн рублей.

Суд приговорил бывшего чиновника к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 2,5 года, соучастников — к лишению свободы на 5 и 5,5 лет соответственно со штрафами в размере от 700 тыс. руб. до 1 млн рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.