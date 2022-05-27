Москва, , 17:04 — REGNUM Украина с грубыми нарушениями хранит на своей территории возбудителей сибирской язвы, холеры и других опасных болезней, сообщил 27 мая на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра

Согласно имеющимся у российских военных документам, Украина хранила штаммы сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза и холеры.

«Обратите внимание на доклад минздрава Украины по результатам проверки коллекции штаммов украинского противочумного института в Одессе, общий объем которой составлял 654 образца. На хранении в учреждении находилось 32 штамма сибирской язвы, 189 — туляремии, 11 — бруцеллеза, 422 – холеры. В докладе отображены грубые нарушения условий хранения микроорганизмов, отсутствие системы контроля и управления доступом и ненадлежащая работа систем вентиляции», — рассказал Кириллов.

При этом он сообщил, что в апреле 2017 года из-за нарушения правил техники безопасности в одной из лабораторий Одесского института произошло внутрилабораторное заражение клещевым энцефалитом.

Кроме того, по показаниям очевидцев, в 2021 году сотрудница одной из биолабораторий Украины вынесла с территории вышеуказанного учреждения несколько пробирок с опасными микроорганизмами. Их дальнейшую судьбу до сих пор не удалось установить.

«Необходимо отметить, что все нарушения происходили в период реализации американской программы по снижению биоугрозы. Это свидетельствует о том, что официально декларируемые цели Вашингтона — всего лишь ширма для реализации незаконной военно-биологической деятельности на территории Украины», — подчеркнул Кириллов.

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