Севастополь, , 17:02 — REGNUM Прощание с сержантом Алексеем Барановым, погибшим от ранений, полученных при защите острова Змеиный от нацистов, прошло 27 мая в Севастополе. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Свеча Gadini

«Алексей Владимирович получил ранение, защищая остров Змеиный от нападения укронацистов в преддверии 9 мая. Врачи боролись за его жизнь, но к сожалению, спасти нашего воина не удалось, от полученных ранений он скончался. Будем помнить нашего героя!», — написал Развожаев.

Алексей Баранов родился в станице Будённовская в Пролетарском районе Ростовской области. Окончил Севастопольский государственный университет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия ведёт специальную военную операцию по защите Донбасса и денацификации Украины.