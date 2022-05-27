Севастополь, 27 мая 2022, 17:02 — REGNUM Прощание с сержантом Алексеем Барановым, погибшим от ранений, полученных при защите острова Змеиный от нацистов, прошло 27 мая в Севастополе. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Алексей Баранов родился в станице Будённовская в Пролетарском районе Ростовской области. Окончил Севастопольский государственный университет.
Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия ведёт специальную военную операцию по защите Донбасса и денацификации Украины.