Прага, 27 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Британские поставки вооружений на Украину «абсолютно легитимны», заявила 27 мая британский министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает Reuters.

Policy Exchange Лиз Трасс

Находясь в столице Чехии, глава британской дипломатии подчеркнула, что поддержка Украины танками и самолётами является абсолютно легитимной, по мнению Лондона. Затем Трасс добавила:

«Мы всячески одобряем работу, которую проделывает Чешская Республика при поставках танков на Украину».