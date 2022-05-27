Чебоксары, , 16:59 — REGNUM Председатель Госсовета Чувашии, президент Федеральной национально-культурной автономии чувашей России Леонид Черкесов рассказал, как будут праздновать национальный праздник Акатуй (свадьба плуга и земли), который традиционно отмечается по завершению весенних полевых работ. Данный вопрос был рассмотрен сегодня, 27 мая, на заседании оргкомитета по проведению Дня Республики.

Девушки в чувашских национальных костюмах © ИА REGNUM

Всероссийский Акатуй состоится в г. Чебоксары в День Республики, 24 июня. На приглашение в Чувашию уже откликнулись более 15 творческих коллективов из 13 субъектов страны. Мероприятия в ознаменование праздника пройдут также в Москве и ряде регионов России, где компактно проживают чуваши, отметил спикер парламента.

Леонид Черкесов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил, что в стенах Московского дома национальностей 18 июня пройдут выставки чувашских художников, национальных костюмов, работ мастеров прикладного искусства, продукции региональных предприятий.

«В концертной части празднества примут участие коллективы художественной самодеятельности из Москвы, Чувашии и других регионов. Также состоятся соревнования по чувашской национальной борьбе керешу», — отметил Черкесов.

Глава Федеральной национально-культурной автономии чувашей России сообщил также, что подобные мероприятия пройдут 11 июня в Иркутской области, 18 июня в Санкт-Петербурге, 2 июля в Пензенской области.

Стоит отметить также, что в июле произойдут не менее знаменательные события в культурной жизни чувашского народа. 10 июля в Татарии отметят национальный праздник чувашей Уяв. 16 июля подобное событие пройдет в Башкирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области состоится чувашский национальный праздник Акатуй и День дружбы народов.

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