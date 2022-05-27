Новосибирск, 27 мая, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Законом Новосибирской области утверждено соглашение об установлении границ с Кемеровской областью. Документ ранее подписали главы регионов. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.

Олег Кугаев Новосибирская область, Россия

Отмечается, что Новосибирская область образована в 1937 году, но в землеустроительных документах не уточнены сведения о её границах со смежными субъектами.

Так, первой установлена граница с Кузбассом. На очереди — границы с Омской и Томской областями, с Алтайским краем.