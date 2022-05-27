Салехард, , 16:56 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 27 мая за сутки госпитализировали девять человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 29 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 13 человек. Заразились коронавирусом 11 человек — на одного больше, чем сутками ранее. Среди вахтовиков выявлено четыре человека с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 27 мая зарегистрировано 137 005 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 624 человека, 1041 скончался. За сутки скончавшихся нет.

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