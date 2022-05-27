Москва, 27 мая, 2022, 16:55 — ИА Регнум. С 31 мая в аэропорту «Шереметьево» начнет работу новый железнодорожный терминал. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе аэропорта.

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Благодаря этому аэроэкспрессы будут следовать до терминалов В и С. Тем самым будут удовлетворены возрастающие потребности авиапассажиров в сезон отпусков, когда количество внутрироссийских перевозок увеличивается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Москве было задержано или отменено свыше 15 авиарейсов.