Рига, , 16:53 — REGNUM До конца июня 2022 года Латвия планирует предоставлять бесплатную помощь военным беженцам с Украины, затем наступит для таких людей неизвестность. Об этом латвийская журналистка и политический обозреватель Александра Полещук заявила местному порталу lsm. lv.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что политическая элита Латвии открыто ждет: условия для беженцев будут настолько невыносимы, что они предпочтут вернуться под бомбы. К сожалению, наверное, большинство латвийского общества это поддерживает», — считает Полищук.

По ее словам, в стране сложилась позорная ситуация с обеспечением прав беженцев с Украины. Так, платить за отели дорого, трудоустроиться, чтобы самим себе оплачивать аренду квартиры, проблематично — украинские беженцы создали напряженную ситуацию в ряде муниципалитетов Латвии.

Власти на местах требуют от государства четкого плана размещения украинцев и компенсаций за это хотя бы до конца 2022 года. В МВД, которое курирует конкретные вопросы приема беженцев, тем временем предлагают самоуправлениям экономить на беженцах: закупать матрасы, размещать людей в общежитиях и школах, а питание для беженцев заменить продуктовыми пайками.

«Мне кажется, сейчас возникла позорная ситуация. И я одинаково зла и на решения правительства, и на поведение самоуправлений», — добавила Полещук.