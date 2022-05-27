Ижевск, , 16:52 — REGNUM В результате пожара в городе Ижевске погибли три человека, в том числе малолетний ребенок. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Пожар

По данным следствия, 27 мая около 14:00 (местное время) в многоквартирном жилом доме по улице Колхозная в Ижевске произошел пожар. В результате происшествия 32-летняя жительница одной из квартир и ее годовалый ребенок, а также 74-летняя женщина, проживавшая в другой квартире, погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 9 февраля в квартире одного из домов в Можге произошел пожар. В квартире на момент пожара находилась шестилетняя девочка. Проживающая вместе с ней 33-летняя мать во время происшествия дома отсутствовала.

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