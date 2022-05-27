Рига, , 16:50 — REGNUM Кабинет-министр Латвии распорядился в ускоренном порядке разработать и принять меры по поддержке населения в ходе предстоящего отопительного сезона. Об этом сообщил латвийский журналист Абик Элкин местного портала bb. lv.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Основным разработчиком системы пособий, которая должна быть готова к 14 июня нынешнего года, назначено министерство благосостояния. Министр благосостояния Гатис Эглитис уже заявил, что документ будет готов для согласования другими министерствами к 10 июня. Сама же новая система пособий и субсидий должна начать работать, по мнению правительства, уже с сентября.

«Почему с первого сентября, когда отопительный сезон обычно начинается не раньше октября, а первые счета за отопление будут получены в ноябре?», — задается вопросом журналист и сам на него отвечает: «Очевидно, что желание премьера Кришьяниса Кариньша запустить новую систему еще в сентябре продиктовано грядущими парламентскими выборами, которые, напомним, пройдут первого октября».

По мнению журналиста, премьер Латвии наверняка хочет показать избирателям, что он и руководимое им правительство заботятся о народе и будут готовы«подставить жителям плечо» в случае, если сбудутся самые мрачные прогнозы относительно роста тарифов на тепло.

Впрочем, резюмировал свои размышления Абик Элкин, если реализуется самый плохой сценарий и только за отопление в однокомнатной квартире нужно будет платить 150 евро, а в трехкомнатной — соответственно почти 400 евро, то здесь уже никакие пособия не помогут.

«В этом случае сотни тысяч латвийцев просто не смогут оплачивать коммунальные расходы и возникнет опасность кризиса неплатежей», — подчеркивает издание.