Москва, 27 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства будет поддерживать компании аграрного сектора с иностранным участием, которые продолжают работать в России. Об этом заявил 27 мая руководитель ведомства Дмитрий Патрушев, выступая на Всероссийском зерновом форуме.

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«Наше отношение к компаниям с иностранным участием, которые работают на рынке и добросовестно исполняют взятые обязательства, позитивное. Мы хотим, чтобы эти компании оставались», — сказал он.

Глава Минсельхоза отметил, что такие компании создают на российском рынке «понятную, добросовестную конкуренцию», в которой российская сторона заинтересована.

«Конечно, эти компании мы также будет поддерживать. Они могут претендовать на все те меры, которые у нас прописаны», — сказал Патрушев.

При этом министр подчеркнул, что меры поддержки будет касаться только «компаний, которые ведут себя дружественно по отношению к России».