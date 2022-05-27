Ярославль, , 17:02 — REGNUM На дороге Осокино — Лазарево проведут ямочный ремонт после того, как отремонтируют основные трассы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области.

Текущее состояние дороги Осокино — Лазарево https://www.youtube.com/watch?v=gK9fa-EfrAQ&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=ХранителиГоры

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Ростовского района выступают против карьера «Никитинский». Приезжающие туда грузовики разбивают дорогу, по которой в том числе ходит школьный автобус.

В региональном департаменте пояснили, что сейчас планов по ремонту нет, но этим вопросом могут заняться позднее.

«Так как в настоящее время потребность в дорожных работах намного превышает финансовые возможности дорожного фонда области. В условиях ограниченных средств в первоочередном порядке финансируются работы по ремонту дорог опорной сети области, обеспечивающей региональные и межрегиональные связи, по которым осуществляется основной транспортный грузопассажирский поток. Текущее транспортно-эксплуатационное состояние дороги осуществляется в рамках госконтракта на содержание, в объёмах контрактных работ. К ликвидации ямочности приступят после выполнения работ на дорогах опорной сети области», — рассказали в пресс-службе департамента дорожного хозяйства Ярославской области.

Сейчас на трассе Осокино — Лазарево установлены временные дорожные знаки, запрещающие проезд грузовых автомобилей. Местные жители указывали на то, что запрет не соблюдается. В департаменте заверили, что региональное управление МВД занимается этим вопросом совместно с отдельном транспортного контроля и государственного автодорожного надзора по Ярославской области.

«В текущем году департаментом дорожного хозяйства Ярославской области организовано взаимодействие с ТОТГАДН Восточного МУГАДН по ЦФО Управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Ярославской области и Управлением ГИБДД УМВД России по Ярославской области по вопросу проведения рейдовых мероприятий по весовому контролю транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ярославской области», — уточнили в департаменте.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.

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