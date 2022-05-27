Казань, , 16:48 — REGNUM В Татарии завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего бывшего начальника организационного отдела минсельхозпрода РТ, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчина признал вину и до решения суда находится под домашним арестом, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Судья Juslex.ru

По версии следствия, в 2016 году минсельхозпроду РТ было поручено организовать участие республики в агропромышленной выставке «Золотая осень-2016». Будучи ответственным за организацию мероприятия, он потребовал от одного из субподрядчиков завысить смету затрат на строительство выставочного стенда, разработку его концепции на сумму 2,6 млн рублей. К работам была привлечена фиктивная фирма, с которой заключили договор на сумму более 8,4 млн рублей. При этом работы, стоимость которых превысила 5,7 млн рублей, в действительности были выполнены другим субподрядчиком. Обвиняемый получил от представителя фиктивной фирмы более 2,6 млн рублей и похитил их.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Чувашии предприниматель выиграл аукцион на закупку тракторов по нацпроекту. Возглавляемое им предприятие должно было поставить новую технику в лесничества республики, однако тракторы были собраны из бывших в употреблении, отремонтированных деталей. Ущерб бюджету составил более 8 млн рублей.

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