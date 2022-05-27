Иркутск, 27 мая, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Иркутской области по данным на сегодня, 27 мая, с начала сезона активности клещей к медикам обратился 4041 (за неделю — 1291) пострадавший от их укусов, в том числе 963 ребёнка. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

Для сравнения, в 2021 году за аналогичный период зарегистрировано 3113 обращений.

По данным ведомства, за прошедшую неделю с подозрением на вирусный клещевой энцефалит госпитализировано шесть человек, на клещевой боррелиоз — три человека, на клещевой риккетсиоз — один. У одного человека подтвержден диагноз «клещевой энцефалит».