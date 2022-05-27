Минск, , 16:48 — REGNUM В Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко организуется народное ополчение, сообщил 27 мая журналистам министр обороны РБ Виктор Хренин во время сбора «Военная безопасность и обороны государства».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«На вчерашнем совещании в рамках корректирования вопросов развития вооруженных сил главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране и народное ополчение. Для этого есть люди», — заявил он.

«Количество защитников нашей родины увеличится в разы. Для нас это очень важно в нынешней обстановке, чтобы — на данный момент мирно — показывать, что не надо к нам соваться, потому что ответ будет адекватным», — объяснил Виктор Хренин.

По его словам, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждён с губернаторами и соответствующим образом прописан в законодательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая министр обороны Белоруссии заявил, что по итогам анализа современных военных угроз решено развивать силы специальных операций.

Стоит отметить, что в мае 2022 года на фоне роста угрозы со стороны Украины в Брестской и Гродненской областях Белоруссии началось формирование территориальных войск для охраны важных объектов.

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