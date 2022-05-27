Ливерпуль, Великобритания, , 16:47 — REGNUM Как сообщает издание Daily Mail, на 25-летнего нападающего «Эвертона» и сборной Бразилии по футболу Ришарлисона претендуют мадридский «Реал», лондонский «Тоттенхэм» и «Пари Сен-Жермен».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, 25-летний форвард хочет выступать за клуб, претендующий на трофеи. Однако отмечается, сам бразилец предпочел бы остаться в чемпионате Англии.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Ришарлисон принял участие в тридцати турах чемпионата, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В составе сборной Бразилии на счету нападающего шесть голов в восьми матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

На данный момент трансферная стоимость Ришарлисона, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Соглашение бразильца с «ирисками» рассчитано до 30 июня 2024 года.