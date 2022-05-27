Таллин, 27 мая, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Объединение «Правые» (Parempoolsed) вышло из националистической партии Эстонии «Отечество» (Isamaa) и готовится стать самостоятельной политической партией в стране. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Объединение разослало определенным целевым группам электронные письма с текстом, в котором представлены позиции организации и указана ссылка для подачи заявки на вступление в создаваемую партию.

В письме отмечается, что присоединение к «Правым» дает возможность создать вместе с профессионалами новую правостороннюю партию, которая не будет руководствоваться политическими ветрами. «Мы не идем в политику, чтобы всем нравится, обещая все подряд, мы останемся верными своим принципам», — отмечается в тексте.

Один из руководителей организации Тынис Конс сообщил ERR, что подготовка к созданию новой партии достигла нового этапа: «У нас запланирован ряд различных действий, например, мы будем организовывать встречи, также в ближайшее время проведем масштабную конференцию и примем участие в летних мероприятиях».

Конс добавил, что к «Правым» уже присоединились десятки людей, и необходимые для создания партии 500 членов почти набраны.