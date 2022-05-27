Грозный, 27 мая, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Чечне открыли велопробегом велосипедный сезон 2022 года. По случаю этого события на улицы Грозного выехали сотни любителей этого вида спорта. Среди них и те, кто стал счастливым обладателем велосипеда буквально сегодня. В честь праздника двухколесных друзей подарили более ста жителям Чечни, сообщили 27 мая в минмолодежи. Инициатива приобретения велосипедов принадлежит Региональному общественному фонду имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Велосипеды

«Для проведения данного мероприятия Региональный общественный фонд имени А. А. Кадырова участникам мероприятия подарил более 100 велосипедов», — приводит слова представителя ведомства ИА «Чечня Сегодня».

Ранее сообщалось, что в Чечне по окончании священного месяца Рамадан были награждены велосипедами и другими подарками 75 молодых людей, принимавших участие в намазах.

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