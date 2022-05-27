Рига, , 16:45 — REGNUM Рижский международный аэропорт завершил 2021 год с убытками в размере 9,4 млн евро, но удержал позиции крупнейшего в Прибалтике, свидетельствует аудированный годовой отчет аэропорта.

Аэропорт Iask.ca

Чистый оборот аэропорта в 2021 году составил 31,77 млн евро, что на 12% больше первоначально заложенного в бюджет, однако это лишь половина от оборота 2019 года, составившего почти 65 млн евро.

В 2021 году аэропорт столицы Латвии инвестировал 6,7 млн евро, в том числе в энергоснабжение, инфраструктуру обслуживания пассажиров и самолетов, инфраструктуру аэродрома и территории аэропорта.

Аэропорт «Рига» удержал позиции крупнейшего аэропорта среди прибалтийских столиц, обслужив 38% общего числа пассажиров (Таллин — 21%, Вильнюс — 31%), 39% рейсов (Таллин - 27%, Вильнюс - 25%) и 47,5% общего объема грузопотоков (Вильнюс - 26%, Таллин - 18%).

Как отмечается в сообщении, хотя в условиях продолжающейся пандемии коронавируса аэропорт в 2021 году работал с убытками, они были на 10 млн евро меньше запланированного в бюджете. Убытки удалось снизить в основном за счет увеличения оборота по авиационным и другим статьям доходов, а также целенаправленного сокращения расходов.