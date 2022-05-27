Москва, 27 мая, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Гадать на кофейной гуще о перспективах дефолта, пусть и технического, в России преждевременно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, финансовый эксперт Ян Марчинский объяснил последствия, что США не продлили лицензию Российской Федерации на обслуживание внешнего долга.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Соответствующая лицензия, которая позволяла обслуживать суверенный долларовый долг, привлечённый до 1 марта 2022 года, была выпущена практически сразу после того, как на Россию были введены санкции. В свою очередь, издание Bloomberg сообщило ещё неделю назад тот факт, что с большой вероятностью эту же лицензию уже не продлят. В результате, OFAC действительно не стала продлеватьть лицензию РФ, а ведь именно по ней разрешались транзакции по долговым обязательствам России. 26 мая об этом также официально уведомили на сайте ведомства по правоприменению в области санкций США.

«До 25 мая данная лицензия была действительна, и по ней Российская Федерация без труда имела возможность платить по внешнему долгу в валюте, не подвергаясь при этом блокировке средств при транзакциях в связи с антироссийскими санкциями. Ссылаясь на тот факт, что лицензия закончилась, ближайший платёж в валюте с большой вероятностью уже не пройдёт и будет заблокирован. Как следствие — будем оплачивать в национальной валюте, но есть загвоздка. Условия обслуживания долга не приветствуют платёж в рублях, поэтому следующая транзакция может быть не принята. Как будет на самом деле сказать сложно, стоит дождаться очередного платежа», — отметил эксперт.

По его словам, уже сейчас видно, что этими действиями США пытаются как можно сильнее подтолкнуть РФ к дефолту, хотя сама Америка заявила, что текущая ситуация практически не повлияет на экономику в стране, ведь «Российская Федерация и без этого отрезана санкциями от части мировой экономики».

«Стоит также добавить, что возможный технический дефолт на российских инвесторов скорее повлиять не должен. Все дело в том, что все свои выплаты по купонам они обязательно получат, как бы не развернулась ситуация. Говоря о физических лицах — можно ожидать тот же результат, сильного влияния это не окажет, но вот юридические лица и бизнес могут прочувствовать давление уже в ближайшем будущем», — добавил он.