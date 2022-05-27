Лондон, , 16:44 — REGNUM 27 мая на официальном сайте лондонского «Вест Хэм Юнайтед» было объявлено, что 32-летний нападающий сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко покинул клуб.

Соглашение Ярмоленко с «молотобойцами» рассчитано до 30 июня 2022 года. После истечения сроков контракта украинский нападающий покинет лондонский клуб на правах свободного агента.

Андрей Ярмоленко перешел в «Вест Хэм Юнайтед» 11 июля 2018 года из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Украины, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Андрей Ярмоленко принял участие в 32-х матчах за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.